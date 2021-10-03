استخراج أجسام معدنية من فك مصاب بـ"مجمع الملك فيصل" بالطائف

عملية جراحية ناجحة

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إجراء عملية جراحية لرجل في الثلاثينيات من عمره، بعد أن تعرض لدخول جسم معدني أثناء العمل مع آلة حفر..

وبدأت القصة بوصول المصاب إلى طوارئ المجمع يعاني من آلام شديدة ونزيف وتورم في الجزء الأمامي والخلفي من منطقة الفك السفلي.. وعلى الفور تم التدخل الطبي وإجراء الأشعة السينية على الرأس بالكامل، واتضح وجود جسم معدني

مثل المسامير اللولبية في المنطقة الخلفية للفك السفلي، مع إصابة خفيفة للوريد الخلفي للفك، وكسر العظم السفلي، وبعد إجراء الفحوصات المتنوعة قرر الأطباء إدخال المصاب إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية معقدة تحت التخدير الكامل، وتم بالفعل سحب الأجسام الغريبة من الشريان السباتي، والفك.

المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان أشار إلى أن العملية أجريت من قِبَل فريق جراحي متنوع الاختصاصات؛ نظرًا لاحتياجها إلى أكثر من تخصص؛ لافتًا إلى أن المصاب تَحسّن بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يُعد أكبر مستشفى؛ حيث يتسع لـ800 سرير، ويضم كوادر مؤهلة، إضافة إلى تجهيزات حديثة ومتطورة، واستطاع المجمع خلال السنوات الأخيرة الحصول على مراكز متقدمة على مستوى المملكة في الكثير من المجالات.