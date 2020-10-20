"آل دغرير" يشكر القيادة على اختياره عضوًا بمجلس الشورى

أكد أنها حافز على بذل المزيد لتحقيق الطموحات

رفع المهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير عضو مجلس الشورى، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر السامي الملكي باختياره عضوًا بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وتمنى "آل دغرير" أن يحقق مع زملائه في المجلس توجيهات وطموحات ورؤى القيادة الحكيمة في تعزيز دور المجلس ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن.

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20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 07:11 PM

أكد أنها حافز على بذل المزيد لتحقيق الطموحات

"آل دغرير" يشكر القيادة على اختياره عضوًا بمجلس الشورى

هادي آل كليب

نجران

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رفع المهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير عضو مجلس الشورى، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر السامي الملكي باختياره عضوًا بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وتمنى "آل دغرير" أن يحقق مع زملائه في المجلس توجيهات وطموحات ورؤى القيادة الحكيمة في تعزيز دور المجلس ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن.

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