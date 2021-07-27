"الغذاء والدواء": تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات لا يفيد الجهاز الهضمي

نفت صحة الادعاءات التي روّج لها أحد الأشخاص عبر مقطع فيديو متداول

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه ‏لا صحة للادعاءات بأن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز إفراز العصارة الهضمية.

وقالت "الهيئة" عبر حسابها على تويتر: خل التفاح هو عبارة عن خل يتم إنتاجه عن طريق عملية تخمير سكر التفاح إلى حمض الخليك أو حمض الأسيتيك والذي يستخدم بشكل كبير في تحضير الأطعمة والأطباق.

وأضافت: وفقاً للدراسات العلمية والبيانات المتاحة فإنه لا يوجد أدلة علمية كافية تدعم بأن تناول حمض الخليك المتواجد بخل التفاح معزز لإفراز العمارة الهضمية للأفراد الأصحاء، والمصابين باضطرابات القولون، والمصابين بنقص حمض المعدة، كما أنه لا ينصح بتناول خل التفاح للمرضى المصابين بالقرح الهضمية نظراً لدرجة حموضة خل التفاح والتي قد تضر بجدران المعدة والأمعاء، لذا لا يوجد أي صحة للادعاءات التي تم ذكرها في المقطع المتداول.

وكان شخص قد ظهر بمقطع فيديو يدعي أن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز من إفراز العصارة الهضمية وذلك يعود إلى درجة حموضة خل التفاح.