"الأترنج" فاكهة الشتاء بالجوف.. وهكذا يصنع منها الأهالي أكلات شعبية

من الحمضيات التي تُستخدم لمقاومة البرد.. وتُقطف في هذا الوقت كل عام

تُعد فاكهة "الأترنج" الحمضية فاكهة الجوف الشتوية، ويصنع منها الأهالي أكلات شعبية نظرًا إلى أن إنتاجها يقطف في هذا الوقت. وهي من فواكه الحمضيات التي يتم استخدامها لمقاومة البرد.

ويستخدم أهل منطقة الجوف "الأترنج" بدءًا من إزالة القشر، ثم قطعها مربعات، ويُزال البذر من داخلها، ويضاف لها الكركم والنعناع الجاف وبودرة الحبحر الأحمر الجاف، ثم يُرش عليها الملح أو السكر، وتُقدّم للضيوف.