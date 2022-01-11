"كورونا" يباغت 350 ألف فرنسي خلال يوم واحد

أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل أكثر من 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".
وتتطابق الإصابات مع تحذيرات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن نصف سكان القارة سيصابون بمتحور أوميكرون خلال 8 أسابيع.
تحذير من إصابة نصف سكان القارة بـ"أوميكرون"
أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل أكثر من 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".
وتتطابق الإصابات مع تحذيرات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن نصف سكان القارة سيصابون بمتحور أوميكرون خلال 8 أسابيع.