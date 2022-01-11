"كورونا" يباغت 350 ألف فرنسي خلال يوم واحد

تحذير من إصابة نصف سكان القارة بـ"أوميكرون"

أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل أكثر من 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتتطابق الإصابات مع تحذيرات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن نصف سكان القارة سيصابون بمتحور أوميكرون خلال 8 أسابيع.

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11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 06:21 PM

تحذير من إصابة نصف سكان القارة بـ"أوميكرون"

"كورونا" يباغت 350 ألف فرنسي خلال يوم واحد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل أكثر من 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتتطابق الإصابات مع تحذيرات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن نصف سكان القارة سيصابون بمتحور أوميكرون خلال 8 أسابيع.

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