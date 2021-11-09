خذوا حذركم أثناء القيادة.. تنبيه لمستخدمي الطرق بـ"الدوادمي-عفيف"

تنويه أصدرته "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع

أصدرت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من "الدوادمي - عفيف".

ونوهت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية.

ودعت "أمن الطرق" إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.