جازان.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح نشطة

حالة تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 10 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، والدرب، وصامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة مساء.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 01:10 PM

حالة تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 10 مساء

جازان.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح نشطة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، والدرب، وصامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة مساء.

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