تونسيون ينفجرون في وجه "أردوغان".. ما السبب؟

نظَّموا مظاهرة حاشدة أمام السفارة التركية

نظَّم عددٌ من القوى السياسية والاجتماعية والنقابية التونسية مظاهرة حاشدة أمام سفارة تركيا في تونس رفضًا وتنديدًا بالتدخل التركي السافر في ليبيا.

واحتج المتظاهرون ضد خطط محتملة لتدخُّل عسكري تركي في ليبيا؛ وذلك في ظل أنباء عن تنسيق مع تونس، نفتها الرئاسة التونسية في بيان رسمي.

وقالت إحدى المتحدثات في مقطع الفيديو الذي وثَّق المظاهرة، ونشرته حسابات إعلامية تركية: "نحن اليوم هنا لنقول لكم إنه لا مجال لأي تدخُّل عسكري أجنبي مهما كان في طرابلس عبر تونس".

مضيفة: "الحل في ليبيا سيكون ليبيًّا رغم أنف كل المتآمرين.. الشعب التونسي سيد قراره، ولن نسمح أبدًا بأن تمر مؤامرة".

ورفع المتظاهرون لافتات، تندد بتركيا وأردوغان، وكُتب على بعض اللافتات: "ليبيا لليبيين دون عثمانيين"، و"طيب.. غادر ليبيا، غادر إفريقيا"، في إشارة إلى أطماع الرئيس التركي في إفريقيا عبر ليبيا.

وكانت الرئاسة التونسية قد نفت الدخول في أي تحالف في النزاع الليبي.

وجاء في بيان رسمي للرئاسة التونسية: "تونس لن تقبل بأن تكون عضوًا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدًا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها".