الإمارات: 2.172 إصابة جديدة بـ"كورونا"

6 وفيات ترفع الحصيلة إلى 1.451 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2172 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 444.398 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1451 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 427.188.