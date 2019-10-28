الكويت .. شاب يشتكي فتاة: خدشت حيائي بفعل فاضح

قال: الواقعة كانت بسبب خلاف مروري .. أنا لا أعرفها

في الكويت، سجّل شاب قضية فعل فاضح بحق فتاة لا يعرفها؛ اتهمها بعمل حركة مُخلة بالآداب، بسبب خلافٍ مروري حصل بينهما.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، توجّه الشاب إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة حولي، وطلب تسجيل قضية ضدّ فتاة لا يعرفها، وذكر في شكواه أنه اختلف معها على أولوية المرور، لكنها فاجأته عندما لاحقته في الشارع وأساءت إليه بعمل حركات فاضحة خدشت حياءه ثم هربت.

وقال مصدر أمني إن الشاكي قدّم بيانات مركبة المتهمة، وسُجلت بحقها قضية فعل فاضح، وجارٍ استدعاؤها للتحقيق.