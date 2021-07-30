وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ

استعرضا جهود المملكة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي

التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس، الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ COP26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ألوك شارما، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض جهود المملكة المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وتناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020م.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحاتهما وأهدافهما.