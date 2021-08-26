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في تصريح له خلال اجتماع أعمال الفريق المشترك مع هيئة كفاءة الإنفاق

"العوجان" ينوه بجهود "الإسلامية" في الارتقاء بكفاءة الإنفاق بالمساجد

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نوه الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان بجهود وزارة الشؤون الإسلامية بمتابعة وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في الارتقاء بممارسات كفاءة الإنفاق وجهوها في تعظيم الأثر مقابل الإنفاق كجزء من جهودها المميزة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.



جاء ذلك في تصريح له خلال اجتماع أعمال الفريق المشترك مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الذي ترأسه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين الذي يناقش المنهجيات المتبعة في رفع كفاءة التشغيل والصيانة للمساجد وفق أفضل الممارسات والمعايير.

وقدم العوجان شكره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ولقيادات الوزارة على جهودهم الكبيرة، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد وأن يجعل هذا العمل مخلصاً لله تعالى.