أمانة نجران تنهي استعداداتها لليوم الوطني 89

تجهيز الطرق الرئيسة والميادين وتزيينها بالأعلام

أنهت أمانة منطقة نجران، بإشراف أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان، كافة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية من خلال تجهيز الطرق والميادين.

ورصدت "سبق" تجهيز عدد من الطرق الرئيسة بمنطقة نجران وتزيينها بالأعلام والألوان الخضراء، وكذلك النوافير والشلالات والميادين العامة.