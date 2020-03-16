ميناء جدة يعيد باخرة سودانية أدراجها احترازيًا لمنع تفشي "كورونا"

يأتي ذلك بناءً على الإجراءات الوقائية لمنع تفشي عدوى الفيروس

أعادت إدارة ميناء جدة الإسلامي باخرة (مسرة) أدراجها، حيث كانت قادمة من دولة السودان، وذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء مرض كورونا.

وأشارت المصادر وبتوجيهات مديرية الجوازات لإدارة ميناء جدة الإسلامي بعدم السماح بدخول العبارة (مسرة) والقادمة من دولة السودان وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي "كورونا".

جدة ميناء جدة الإسلامي باخرة مسرة فيروس كورونا الجديد

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16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 01:33 AM

يأتي ذلك بناءً على الإجراءات الوقائية لمنع تفشي عدوى الفيروس

ميناء جدة يعيد باخرة سودانية أدراجها احترازيًا لمنع تفشي "كورونا"

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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أعادت إدارة ميناء جدة الإسلامي باخرة (مسرة) أدراجها، حيث كانت قادمة من دولة السودان، وذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء مرض كورونا.

وأشارت المصادر وبتوجيهات مديرية الجوازات لإدارة ميناء جدة الإسلامي بعدم السماح بدخول العبارة (مسرة) والقادمة من دولة السودان وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي "كورونا".

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