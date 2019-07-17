"التجارة" تتيح إصدار تراخيص تخفيضات "الأضحى"

دون الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم عيد الأضحى عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 28 ذو القعدة حتى 12 ذي الحجة 1440هـ، الموافق 31 يوليو حتى 13 أغسطس 2019م.

وسيتمكن أصحاب المحالّ التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

ودعت "التجارة" أصحاب المحالّ التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص واستكمال بقية الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وتمكّن هذه الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قد أعلنت عن إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال في بداية شهر أبريل من العام الماضي لتمكين أصحاب المحالّ التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل الوزارة.