"إخاء" تتلقى دعماً مالياً من الأميرة "حصة بنت سلمان" ضمن مبادراتها الإنسانية

"الدهمشي": هذا التبرع سينعكس على تأهيل الأيتام وتوفير الحياة الكريمة لهم

تلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء " دعماً مالياً لصالح تمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم ودعم برامج وأنشطة المؤسسة من قبل الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتفصيلاً، يأتي هذا الدعم ضمن مبادرات الأميرة حصة الإنسانية لدعم العمل الخيري في المملكة بكافة مجالاته.

وأعرب صالح بن خليف الدهمشي الأمين العام لمؤسسة "إخاء" عن شكره وتقديره للأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تبرعها لصالح الأيتام.

وقال الدهمشي إن هذا التبرع يأتي امتداداً لدعم سموها المستمر للبرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة لصالح المستفيدين، وتفاعلها المتواصل مع الأعمال الخيرية التي تقدم للمجتمع السعودي، واستشعاراً منها بأهمية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي وتعزيز مسيرة العمل الخيري في المملكة.

وأكد أن تبرع سموها سوف ينعكس على تأهيل وتمكين الأيتام، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة التي أكدت على دعم الأيتام وتلمس احتياجاتهم، وتوفير فرص تطويرية وتنموية واسعة لهم، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها وأن يجزيها خير الجزاء لما تقدمه من أعمال إنسانية جليلة لخدمة الأيتام وكافة فئات المجتمع.



