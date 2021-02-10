٣ جولات في الدقيقة.. أمانة الرياض: إغلاق 118 منشأة مخالفة للاحترازات

رصد المراقبون ٦٦١ مخالفة خلال 24 ساعة ضمن جولاتها الرقابية المكثفة

أغلقت أمانة منطقة الرياض 118 منشأة تجارية؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصّة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثّفة، انطلاقاً من حرصها على سلامة السكان.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بمعدل ٣ جولات رقابيّة في الدقيقة الواحدة.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يرصدون ٦٦١ مخالفة للإجراءات الوقائية، ويغلقون ١١٨ منشأة لم تتقيّد بالتدابير الاحترازية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.