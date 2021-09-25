"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من تبوك والمدينة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.