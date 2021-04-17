5500 طن تبريدي إضافية لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام

القرشي: بهدف توفير بيئة تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام

أوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي بأنه استكمالاً لخطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام؛ فقد وفرت الإدارة العامة للمشاريع أنظمة إضافية تعمل على تلطيف أجواء مبنى المطاف خلال فترة الموسم باستخدام (32) وحدة مناولة هواء (5500) طن تبريدي من شيلرات أجياد؛ بحيث تتيح تلك الأنظمة تلطيف الهواء بعدة مناطق بمبنى المطاف، ومنها دور الصحن والدور الأول والأول ميزانين تأكيداً على جاهزية وأهلية المناطق والمساحات المخصصة لمرتادي بيت الله الحرام، مما يمكنهم من إقامة شعائرهم الدينية خلال الشهر الفضيل وفق بيئة تعبدية ملائمة.



وأشار أن ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف توفير بيئة تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام بما يوكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام ويعكس حرص الدولة - رعاها الله - لإثراء التجربة الروحانية المتكاملة.



ويأتي ذلك امتدادًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تسخير كافة الخدمات الهندسية والتقنية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات لأجل توفير خدمة متكاملة تليق بضيوف بيت الله الحرام.