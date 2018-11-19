الشلهوب: ضم مختار فلاتة للفيحاء ممكن..القرار بيد "موسلين"

أشاد سعود الشلهوب، رئيس نادي الفيحاء، بمختار فلاتة مهاجم فريق الهلال.
وعن نيتهم التعاقد معه قال الشلهوب في تصريحات إذاعية: "مختار لاعب كبير، لكن القرار الأخير بيد مدرب الفريق موسلين. كما أننا نعتز بوجود الكولومبي إسبيريا في خط المقدمة، وعقده لا يزال ساري المفعول".
واستطرد الشلهوب: نحن الآن نسير في الطريق الصحيح مع المدرب الجديد، ومنذ إشرافه على الفريق (فنيًّا) لم نخسر في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري. وهذا مؤشر جيد.
أشاد سعود الشلهوب، رئيس نادي الفيحاء، بمختار فلاتة مهاجم فريق الهلال.
وعن نيتهم التعاقد معه قال الشلهوب في تصريحات إذاعية: "مختار لاعب كبير، لكن القرار الأخير بيد مدرب الفريق موسلين. كما أننا نعتز بوجود الكولومبي إسبيريا في خط المقدمة، وعقده لا يزال ساري المفعول".
واستطرد الشلهوب: نحن الآن نسير في الطريق الصحيح مع المدرب الجديد، ومنذ إشرافه على الفريق (فنيًّا) لم نخسر في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري. وهذا مؤشر جيد.