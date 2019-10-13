"العساف": زيارة "بوتين" تدعم للمملكة بناء علاقة منفتحة.. وأمن الطاقة سيتحقق بمعاقبة المعتدي

قال لـ"سبق": العلاقات السعودية الروسية منعطف رئيس

أكد أستاذ الإعلام السياسي عبدالله عبدالمحسن العساف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة غداً تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السعودية الروسية منعطفاً رئيساً، وأن أمن الطاقة سيتحقق بمعاقبة المعتدي على المنشآت النفطية.

وقال "العساف" لـ"سبق": إن هناك ملفات أمنية يجب أن تُغلَق، منها شراكة روسيا مع النظام الإيراني العدو الأول للمنطقة؛ من أجل الضغط على النظام الإيراني لحفظ الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن العمل الإرهابي الذي تعرضت له "أرامكو" أدى لعدم استقرار أسعار النفط، في الوقت الذي تستثمر فيه "أرامكو" في روسيا لأول مرة.

وأضاف: أمن الطاقة سيتحقق من خلال أمن الممرات المائية، ومعاقبة المعتدي على المنشآت النفطية، وإن الظروف الراهنة تحتم علينا تنويع سلة علاقتنا السياسية كما ننوع علاقاتنا الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى بناء علاقة منفتحة اتجاه روسيا؛ بسبب التباطؤ الغربي في معالجة أزمات المنطقة والتردد الأمريكي تجاه أمن واستقرار المنطقة.

وبيّن أن العلاقات السعودية الروسية بحاجة إلى أن تكون علاقة شراكة استراتيجية أكثر من كونها علاقة تبادلية عادية، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار المتغيرات الأخيرة، من بينها العدوان التركي على سوريا، وكون روسيا الفاعل الرئيسي في الملف السوري، وأيضاً لروسيا خطوات قوية تجاه الملف اليمني.

وتابع: ثلاث مراحل مرّت بها العلاقات السعودية الروسية في ثوبها الجديد، منذ زيارة ولي العهد في 2013، ثم زيارة خادم الحرمين الشريفين في 2017، ثم زيارة الرئيس بوتين المرتقبة غداً، مشيراً إلى أن هذه الزيارات أو الأسس الثلاث ستشكل منعطفاً رئيساً في علاقات المملكة بروسيا خلال الفترة المقبلة.