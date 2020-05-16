سيول وبَرَد ورياح.. تنبيه متقدم لجازان و5 من محافظاتها يضم الطرق السريعة

حالة من الهطولات تستمر حتى 8 مساءً مصحوبة بتدني الرؤية و"المدني" تحذّر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفاء، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس جازان

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16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 01:12 PM

حالة من الهطولات تستمر حتى 8 مساءً مصحوبة بتدني الرؤية و"المدني" تحذّر

سيول وبَرَد ورياح.. تنبيه متقدم لجازان و5 من محافظاتها يضم الطرق السريعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفاء، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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