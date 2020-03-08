الكويت.. إصابتان جديدتان بـ"كورونا" لمواطنة ومصري قادم من أذربيجان

الأولى كانت قادمة من إيران والثاني لم يثبت سفره للقاهرة خلال آخر 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن تسجيل إصابتين جديدتين إحداهما لمواطنة وأخرى لوافد من الجنسية المصرية بفيروس كورونا (كوفيد - 19) وتم نقلهما إلى المستشفى المخصص لذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في بيان إن المواطنة كانت قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما كان الوافد قد توجه إلى جمهورية أذربيجان في زيارة خاصة عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاد منها على نفس خط سير الرحلة ولم يثبت سفره إلى جمهورية مصر العربية خلال الستة اشهر الماضية.

وأضاف أن الوافد راجع أحد أقسام الطوارئ التابعة لوزارة الصحة وبعد التأكد من تاريخ السفر تم تفعيل إجراءات العزل كونه قادمًا من إحدى الدول التي سجلت إصابات بفيروس (كورونا) وجاري نقله إلى المستشفى المخصص لذلك.

ووفق صحيفة القبس بذلك يرتفع مجموع الحالات المسجلة التي تأكد إصابتها في دولة الكويت حتى الآن إلى 64 حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، أكد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الكويت.