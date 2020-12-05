السيطرة على تسرب للمياه في قسم المختبر بتخصصي الطائف

خلال وقتٍ وجيز.. بعد عطل فني

سيطرت الفرق المختصة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، على تسرب للمياه بإحدى وحدات قسم المختبر.

وأوضحت "صحة الطائف"، في بيانٍ لها، أن التسرب حدث نتيجة عطل تعرض له خط المياه في القسم، وعلى الفور باشرت فرق الأمن والصيانة والسلامة وإدارة المستشفى، الموقع، وسيطرت على التسرب خلال وقتٍ وجيز، واستكملت الإجراءات والتقارير اللازمة.