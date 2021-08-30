مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف يطلق مبادرة "من أجلكم" لتقليل قوائم الانتظار

تشكل استمرارية للمبادرات التي أطلقها خلال الأسابيع المنصرمة بالأقسام الطبية

أطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مبادرة مجتمعية تحت عنوان "من أجلكم"؛ وذلك خلال إجازة منتصف الأسبوع والتي تهدف لتقليل قوائم انتظار العمليات، وسرعة حصول المرضى والمراجعين على الخدمة الطبية والعلاجية.

واستهدفت المبادرة إجراء 38 عملية بدأت من الساعة 7.30 صباحًا وحتى الساعة 4.30 مساء اليوم السبت الماضي، وشارك فيها أكثر من 23 ممارسًا صحيًّا من الأقسام الطبية في (الجراحة العامة، ومركز العيون التخصصي، وقسم جراحة الوجه والفكين)، والفنيين والتمريض بالعمليات، وقسم التخدير وأطباء الجراحة؛ حيث شملت عمليات الماء الأبيض وجراحة الوجه والفكين للمراجعين بالعيادات والمرضى المنومين، إضافة إلى استمرار عمليات الحالات الطارئة التي تأتي من قسم الطوارئ.

وتشكل هذه المبادرة استمرارية للمبادرات التي أطلقتها إدارة المستشفى خلال الأسابيع المنصرمة لتقليل قوائم الانتظار للعمليات بالأقسام الطبية، إضافة إلى ما شكّلته المبادرة من أهمية كبيرة في التخفيف على المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمة العلاجية التي يحتاجونها، وأيضًا ما مثّلته من مسؤولية مجتمعية بتخصيص الكوادر الطبية والفنية والتمريض بالأقسام المشاركة لإجازتهم الرسمية للعمل من أجل تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية للمرضى؛ مما يعزز رؤية إدارة المستشفى و"صحة الطائف" في إيجاد مبادرات نوعية تهدف لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى، وفق أعلى المعايير لتقليص قوائم الانتظار للمرضى في ظل جائحة كورونا وما شكّلته من تحديات كبيرة في تطبيق أعلى الاحترازات، وأيضًا تقديم الخدمة الصحية.