بحضور ممثلي الناديين.. اتفاق هلالي نصراوي على الأزرق والأصفر

في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

بحضور ممثلي الهلال والنصر، عقد اليوم الخميس، الاجتماع الفني لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في مقر اتحاد القدم، حيث تم مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالنهائي الذي يجمع الهلال والنصر، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ومثل الهلال في الاجتماع سعود كريري مدير فريق كرة القدم، فيما مثل النصر عايض القحطاني، حيث اتفقا على أن يرتدي الهلال الطقم الأزرق الكامل، فيما يظهر النصر بالطقم الأصفر