تطبيق توكلنا يضيف خدمة تصريح رياضة المشي: ٦٠ دقيقة

أتاح تطبيق توكلنا خدمة تصريح رياضة المشي ضمن خدماته خلال منع التجول.
وأتيحت الخدمة الجديدة بعد تحديث التطبيق اليوم.
ويتاح من خلال الخدمة إصدار تصريح لممارسة رياضة المشي لمدة 60 دقيقة داخل نطاق الحي السكني بمسافة 1 كيلومتر من موقع سكن طالب التصريح.تطبيق توكلنا
أتاح تطبيق توكلنا خدمة تصريح رياضة المشي ضمن خدماته خلال منع التجول.
وأتيحت الخدمة الجديدة بعد تحديث التطبيق اليوم.
ويتاح من خلال الخدمة إصدار تصريح لممارسة رياضة المشي لمدة 60 دقيقة داخل نطاق الحي السكني بمسافة 1 كيلومتر من موقع سكن طالب التصريح.