بعد أسبوع فقط من آخر خرق.. إيران تنتهك بنداً جديداً في "النووي"

تعمدت تضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، أن إيران انتهكت بندًا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، بتخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل، الذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.

وأفادت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز"، بأن إيران أبلغت الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طنًا.

وأضافت الوكالة أنها تحققت يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل، وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري، وهو ما يبرهن على أن إيران تعمدت تضليل الوكالة وإخفاء أنشطتها عنها.

وكانت الوكالة قد كشفت الاثنين الماضي، أن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم حتى مستوى نقاء 4.5 في المئة وهو ما يتجاوز 3.67 في المئة وفقاً للاتفاق النووي، كما ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة لم ينص عليها الاتفاق النووي.