مدرب المغرب: حمد الله رفض الانضمام لمعسكر المنتخب.. موضوعه انتهى

أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، أهمية وديتي ليبيا والجابون.
وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي:" سنلعب المباراتين في وجدة وطنجة، وهذا شيء جيد، لأننا في انتظار حضور جماهيري كبير، لذلك طلبت من اللاعبين أن نظهر بشكل جيد ونحقق الفوز".
وتابع: المنتخب المغربي يعاني من غيابات، الإصابة أبعدت حكيم زياش ودرار وشفيق وغيرهم.
وعن انضمام حمد الله قال خليلوزيتش: "الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، ولكن عليكم الآن معرفة الحقيقة، عبد الرزاق هو من طلب عدم انضمامه لصفوف المنتخب المغربي".
واختتم البوسني تصريحاته قائلًا: "حمد الله كشف عن رغبته خلال حديثه مع مساعد خليلوزيتش مصطفى حجي، والمنتخب المغربي يمتلك العديد من المهاجمين أصحاب المستوى العالي، وبالنسبة لي موضوع حمد الله انتهى".
أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، أهمية وديتي ليبيا والجابون.
وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي:" سنلعب المباراتين في وجدة وطنجة، وهذا شيء جيد، لأننا في انتظار حضور جماهيري كبير، لذلك طلبت من اللاعبين أن نظهر بشكل جيد ونحقق الفوز".
وتابع: المنتخب المغربي يعاني من غيابات، الإصابة أبعدت حكيم زياش ودرار وشفيق وغيرهم.
وعن انضمام حمد الله قال خليلوزيتش: "الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، ولكن عليكم الآن معرفة الحقيقة، عبد الرزاق هو من طلب عدم انضمامه لصفوف المنتخب المغربي".
واختتم البوسني تصريحاته قائلًا: "حمد الله كشف عن رغبته خلال حديثه مع مساعد خليلوزيتش مصطفى حجي، والمنتخب المغربي يمتلك العديد من المهاجمين أصحاب المستوى العالي، وبالنسبة لي موضوع حمد الله انتهى".