مدرب المغرب: حمد الله رفض الانضمام لمعسكر المنتخب.. موضوعه انتهى

أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، أهمية وديتي ليبيا والجابون.

وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي:" سنلعب المباراتين في وجدة وطنجة، وهذا شيء جيد، لأننا في انتظار حضور جماهيري كبير، لذلك طلبت من اللاعبين أن نظهر بشكل جيد ونحقق الفوز".

وتابع: المنتخب المغربي يعاني من غيابات، الإصابة أبعدت حكيم زياش ودرار وشفيق وغيرهم.

وعن انضمام حمد الله قال خليلوزيتش: "الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، ولكن عليكم الآن معرفة الحقيقة، عبد الرزاق هو من طلب عدم انضمامه لصفوف المنتخب المغربي".

واختتم البوسني تصريحاته قائلًا: "حمد الله كشف عن رغبته خلال حديثه مع مساعد خليلوزيتش مصطفى حجي، والمنتخب المغربي يمتلك العديد من المهاجمين أصحاب المستوى العالي، وبالنسبة لي موضوع حمد الله انتهى".