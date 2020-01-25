"تعليم الشمالية" تؤخِّر الدراسة حتى التاسعة صباحًا نظرًا لموجة البرد

حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس

وجَّهت إدارة تعليم الحدود الشمالية بتأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا نظرًا لموجة البرد التي تؤثر في المنطقة.

وقالت "تعليم الشمالية": "نظرًا لموجة البرد الشديدة هذا الأسبوع، وبناء على رأي اللجنة المختصة، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجّه مدير تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى يوم الثلاثاء للساعة الـ9 في جميع مدارس المنطقة".