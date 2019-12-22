"التمياط" يقيم مأدبة عشاء لـ"نهار ويوسف بن سعود"

أقام الشيخ مقحم بن أحمد التمياط في منزله، مأدبة العشاء على شرف زيارة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصحبهم لمنزله في محافظة رفحاء.

حضر المناسبة عدد من الأعيان والوجهاء والأقارب وأهالي المحافظة، والتقطت الصور التذكارية.

التمياط مأدبة عشاء نهار ويوسف بن سعود

2

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441 12:50 PM

"التمياط" يقيم مأدبة عشاء لـ"نهار ويوسف بن سعود"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 2,401

أقام الشيخ مقحم بن أحمد التمياط في منزله، مأدبة العشاء على شرف زيارة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصحبهم لمنزله في محافظة رفحاء.

حضر المناسبة عدد من الأعيان والوجهاء والأقارب وأهالي المحافظة، والتقطت الصور التذكارية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

التمياط مأدبة عشاء نهار ويوسف بن سعود

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019