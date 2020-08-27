من الجمعة وحتى الاثنين .."الأرصاد" تبشر بحالة ماطرة

وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية المطورة

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية المطورة مؤخرًا ضمن الخطط التطويرية لخدمات الأرصاد بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تهيؤ الفرصة لهطول الأمطار الرعدية على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية ومنطقة جازان.

وأضافت"الأرصاد": يتوقع استمرار الفرصة على مرتفعات منطقتي عسير وجازان اعتبارًا من يوم غد الجمعة إلى يوم الاثنين القادم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة ماطرة

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27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 03:30 PM

وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية المطورة

من الجمعة وحتى الاثنين .."الأرصاد" تبشر بحالة ماطرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية المطورة مؤخرًا ضمن الخطط التطويرية لخدمات الأرصاد بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تهيؤ الفرصة لهطول الأمطار الرعدية على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية ومنطقة جازان.

وأضافت"الأرصاد": يتوقع استمرار الفرصة على مرتفعات منطقتي عسير وجازان اعتبارًا من يوم غد الجمعة إلى يوم الاثنين القادم.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة ماطرة

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