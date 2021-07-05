الأمن العام: خطط حج هذا العام روعي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية

يشارك بقوة كافية لمنع المخالفين من دخول المشاعر وتأدية ضيوف الرحمن نسكهم

أوضح المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، أن ‏وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا قد اعتمد ‏الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لحج هذا العام وروعي في إعدادها البروتوكولات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتعلقة بمنع انتشار وباء فيروس كورونا ‏بين الحجاج أو العاملين ومقدمي الخدمة لهم وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

وأضاف: ‏‏الجديد في هذه الخطط أنها تراعي الإجراءات والبروتوكولات الصحية والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين للخروج به في موسم حج ناجح.

وحول إعداد رجال الأمن المشاركين في تغطية حج هذا العام، قال العميد الشويرخ إن الأمن العام يشارك بقوة كافية تتواءم مع تغطية خطط الحج ومنع المخالفين لأنظمة الحج من دخول المشاعر، وأيضا تطبيق البروتوكولات الصحية بكفاءة عالية، من حيث تفويجهم وركوبهم الباصات حتى وصولهم إلى صحن المطاف أو المسعى ووصولاً إلى جسر الجمرات وتأديتهم لنسكهم بكل يسر وسهولة.