الاتحاد يحافظ على الصدارة .. الشباب يستمر بالمطاردة .. والهلال يواصل التعثر

"إيغالو" يتصدر قائمة الهدافين مع نهاية الجولة 14 من دوري المحترفين

أبطل فريق الاتحاد مفاجأة ضيفه الاتفاق حينما حول تأخره بهدفين إلى انتصار كبير بثلاثة أهداف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وحافظ الاتحاد على الصدارة برصيد 29 نقطة من 13 مباراة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي يملك مباراة أكثر حيث انتصر الأخير على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في حين خسر حامل اللقب فريق الهلال أمام الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت الجولة تسجيل 24 هدفاً في 8 مباريات بواقع 3 أهداف في المباراة الواحدة، وحقق أصحاب الأرض الفوز في 5 مباريات مقابل فوز وحيد للضيوف وتعادلين، وحافظت 3 فرق على نظافة شباكها.

قراءة في النتائج

أنجز فريق الاتفاق المهمة في الشوط الأول حينما تقدم على الاتحاد بهدفين نظيفين في الشوط الأول بواسطة زياد الصحفي بالخطأ في مرماه، وروبين كايسو، إلا أن أصحاب الأرض عادوا بقوة في الشوط الثاني وسجلوا ثلاثة أهداف عن طريق هارون كامارا (هدفين ) وزياد الصحفي، لينتصر "العميد" في نهاية المطاف.

وواصل الشباب تضييق الخناق على المتصدر بفوز جديد جاء هذه المرة على التعاون بثلاثة أهداف سجلها كل من أوديون إيغالو (هداف الدوري) وكارلوس جونيور، وهتان باهبري، مقابل هدف وحيد جاء بواسطة دوس سانتوس.

وخسر حامل اللقب فريق الهلال أمام الاتفاق بثلاثة أهداف لكل من مراد باتنا (هدفين) وسفيان بن دبكة، مقابل هدفين حملا إمضاء أندريه كاريلو وقوميز.

وفاز النصر على الحزم بهدفين سجلهما خالد الغنام، وفينيست أبو بكر، مقابل هدف سجله تياغو رودريغيز، كما فاز الرائد على الأهلي بهدف مقابل لا شيء جاء بواسطة أحمد الزين.

وتعادل ضمك صاحب المركز الثالث مع الباطن بهدف لكل منهما، سجل للأول ريناتو جونيور بالخطأ في مرماه، وللثاني فابيو آبرو، وانتهت مواجهة الفيحاء وأبها بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتغلب الطائي على الفيصلي بثلاثة أهداف حملت تواقيع كنوليدج موسونا (هدفين) وعبدالعزيز الحرابي، مقابل هدف وحيد جاء عن طريق جوليو تافاريس .

"إيغالو" يتصدر الهدافين

يتصدر مهاجم الشباب "إيغالو " صدارة الهدافين برصيد 10 أهداف، ويأتي ثانياً برصيد كل من تاليسكا (النصر)، ليندر تاوامبا (التعاون) برصيد 9 أهداف، وثالثاً رومارينيو (الاتحاد)، ايميلو زيلايا (ضمك) برصيد 8 أهداف .

أبرز نجوم الجولة

لعب نجم الاتحاد هارون كامارا دوراً رئيساً في فوز فريقه على الاتفاق بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة، وهو ما فعله المغربي مراد باتنا للاتفاق أمام الهلال، وكنوليدج موسونا للطائي في شباك الفيصلي ليكون الثلاثي هو الأبرز في هذه الجولة.