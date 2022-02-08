المركبات ذات الأداء المميز في استهلاك الوقود "المستوى الأخضر" توفر إلى 55%

"لتبقى" تشدد على ضرورة قراءة بطاقة اقتصاد الوقود عند الرغبة في الشراء

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام، مثال: "سيارتي سيدان متوسطة الحجم" تستخدم نفس نوعية الوقود "91"؛ يُمكن أن تصل إلى "55 %".

وقالت "لتبقى": إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى؛ مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود "ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيئ – سيئ جداً".

وأشارت إلى أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ" حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً / اقتصاد وقود السيارة" × سعر اللتر من الوقود.

ودعت الحملة إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة؛ حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة "أعلاها "ممتاز+ - وممتاز" باللون الأخضر، وأدناها "سيئ جدًا" باللون الأحمر"؛ حيث يمثل المستوى الأعلى "ممتاز +" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "سيئ جداً" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ولفتت إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa)، من أجل التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.