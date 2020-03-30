شرطة الجوف: القبض على مجموعة من الأشخاص خالفوا أمر منع التجول بالتصوير واللامبالاة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بتصوير مخالفتهم لأمر منع التجول وعدم مبالاتهم بالالتزام بالأمر ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إيقافهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.