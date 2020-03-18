"تعزيز الصحة النفسية" يحذر من تداعيات تناقل الشائعات حول كورونا

قد تؤدي للقلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه

دعا المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعدم تداول المعلومات المغلوطة حوله.

وأكد المركز، أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا الجديد، قد يكون لها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، مما يؤدي بدوره إلى ظهور اضطرابات نفسية تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه. وحذر المركز من تداول الشائعات، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وداعيًا المختصين بالشأن النفسي إلى ضرورة إجراء حوار علمي حول إدارة الأزمات من الجانب النفسي.

وبيّن المركز أنه يسعى خلال الفترة الحالية إلى رفع الوعي النفسي لدى المجتمع لمواجهة فيروس كورونا من خلال حملات توعوية، وتقديم معلومات واستشارات نفسية عبر تطبيق قريبون ومركز الاتصال.

يُذكر أن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، قد أطلق عبر حسابه على تويتر منذ بداية الأسبوع الحالي حملة للتوعية النفسية بهذا الفيروس تناولت عدة موضوعات مهمة منها، اضطراب القلق وفيروس كورونا، والطرق المثلى لتوعية الأطفال بفيروس كورونا، وتوصيات للعاملين في مجال الصحة النفسية، بالإضافة إلى تعزيز الصحة النفسية بشكل عام وخطوات تعزيزها أثناء العمل عن بعد.