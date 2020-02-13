"مدني العاصمة المقدسة" يستخرج جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة

انهار نتيجة أعمال إنشاء مجاورة

استخرجت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً عند تمام الساعة ١٧:٣١ عن انهيار سور استراحة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف أن الحادث عبارة عن انهيار سور استراحة تبلغ أبعاده 15x5 نتيجة أعمال إنشاء مجاورة، وبالبحث تحت الأنقاض من قبل فرق الإنقاذ عثر على جثة شخص وتم استخراجها، وسلمت للجهات المختصة لإكمال اللازم.