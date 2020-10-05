3 علماء يفوزون بـ"نوبل الطب".. أمريكيان وبريطاني وكلمة السر "فيروس c"

المعهد: لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم الاثنين، فوز العلماء (الأمريكي هارفي أولتر، والبريطاني مايكل هيوتون، والأمريكي تشارلز رايس) بجائزة نوبل للطب لعام 2020؛ لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن المعهد أن العلماء الثلاثة سيقتسمون الجائزة بينهم بالتساوي.

وقال المعهد: إن العلماء الثلاثة استحقوا الجائزة "لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم، وهو مشكلة صحية عالمية كبرى، تسبب تليف الكبد وسرطان الكبد لدى الناس في جميع أنحاء العالم".

نوبل

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05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 01:34 PM

المعهد: لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم

3 علماء يفوزون بـ"نوبل الطب".. أمريكيان وبريطاني وكلمة السر "فيروس c"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم الاثنين، فوز العلماء (الأمريكي هارفي أولتر، والبريطاني مايكل هيوتون، والأمريكي تشارلز رايس) بجائزة نوبل للطب لعام 2020؛ لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن المعهد أن العلماء الثلاثة سيقتسمون الجائزة بينهم بالتساوي.

وقال المعهد: إن العلماء الثلاثة استحقوا الجائزة "لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم، وهو مشكلة صحية عالمية كبرى، تسبب تليف الكبد وسرطان الكبد لدى الناس في جميع أنحاء العالم".

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