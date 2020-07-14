حاصرهم الأمن بعد أقل من 24 ساعة.. ضبط 3 جناة سرقوا كيابل ومواطير بمكة

مقيمون من أرباب السوابق من جنسية آسيوية.. جريمتهم كانت بموقع بطريق الخواجات

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة، وفي أقل من 24 ساعة، بعدد من الجناة من جنسية آسيوية دخلوا أحد المواقع على طريق الخواجات وقاموا بسرقة كيابل ومواطير.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغاً عن وقوع حالة سرقة في أحد المواقع على طريق الخواجات؛ لتباشر الجهات الأمنية ممثلة بدوريات الأمن والأدلة الجنائية وشرطة الكعكية.

تولى مركز شرطة الكعكية ملف القضية، وعلى الفور شكّل فريقاً بتوجيه ومتابعة من مدير شرطة العاصمة المقدّسة ومتابعة ميدانية من مدير شرطة الكعكية، وفِي اقل من 24 ساعة تمكنت تحريات وبحث كعكية مكة من تحديد هوية الجناة.

وتوجه الفريق الأمني إلى موقع الجناة في أحد الأحياء وسط العاصمة المقدّسة وتمت محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم وضبطهم واتضح أنهم 3 أشخاص من جنسية آسيوية مقيمة ومن أرباب السوابق.