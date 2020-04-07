ضبط عمال حلاقة أثناء استقبالهم زبائن وكلمة السر "الباب الخلفي"

تم إغلاق المنشأة وإعداد محضر بالواقعة وتسليمها للجهات المعنية

ضبطت الفِرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف صالون حلاقة؛ يستضيف الزبائن بالخفاء مخالفًا الأنظمة الصادرة بإغلاق صوالين الحلاقة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من فيروس ‫كورونا.

وبيَّنت الأمانة أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية، وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر، وتسليمه للجهات المختصة.



وتم ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لعدم امتثالهم للأمر السامي الخاص بقرارات وإجراءات وباء كورونا الاحترازية، وتساهلهم بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وللتأكيد بأهمية التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.