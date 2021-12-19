فرص الأمطار متفاوتة.. "الحصيني": سماء غائمة جزئياً بمعظم المناطق

قال: البرودة سادت فجراً في أنحاء من المملكة.. وبالقائمة الشمالية والشرقية

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن الحرارة عند فجر اليوم الأحد وفي الساعة 6 صباحاً كانت باردة نسبياً إلى باردة على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية، والسماء غائمة جزئياً على معظم المناطق.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر": "مازالت هناك فرصة أمطار متفاوتة -إن شاء الله- على أجزاءٍ من شمال الشرقية، وما بين حائل والقصيم والكويت".