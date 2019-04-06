جامعة الملك سعود تكرّم خريجي ومنسوبي "السياسات التربوية"

أقام قسم السياسات التربوية بجامعة الملك سعود حفل تكريم المشرفين والطلبة الخريجين وذلك برعاية عميد كلية التربية الدكتور فهد الشايع، وترحم الحاضرون على أ. د. عبدالعزيز السنبل الذي وافته المنية قبل ١٠ أيام.

وأكد رئيس قسم السياسات التربوية موسى الفيفي أن هذه المبادرة تأتي تتويجًا لجهود الزملاء في القسم وللطلبة وللمجلس الطلابي، حيث يسعى القسم إلى تحقيق التميز والريادة في الأداء التربوي الأكاديمي والميداني بما يُسهم في بناء مجتمع المعرفة، ليصبح قسم السياسات التربوية رائدًا في مجاله على المستوى الوطني والإقليمي ومنافسًا على المستوى العالمي.

وتتمثل رسالة القسم في إعداد التربويين المؤهلين أكاديميًا ومهنيًا في مسارات السياسات التربوية سواء أكانت في أصول التربية أو التعليم المستمر بما يُسهم في بناء المجتمع المعرفي القادر على المنافسة على مختلف الصعد، والتكامل مع أقسام ووحدات كلية التربية في تقديم المبادرات النوعية القادرة على تحقيق السبق في الأنظمة التعليمية.

وجرى خلال تكريم أعضاء هيئة التدريس وكذلك أعضاء الهيئة الإدارية، وذلك بحضور وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور محمد العمر، وكيلة القسم نادية المطيري، فيما ألقى مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور صالح بن إبراهيم التويجري كلمة الخريجين.

ويعد قسم السياسات التربوية بجامعة الملك سعود من أقدم أقسام الكلية التي تكسب الطالب أصول مهنة التعليم ومهاراتها، حيث أنشئ القسم في عام ١٣٨٧هـ بمسمى قسم التربية، ويعد القسم من الأقسام التي تقدم خدماتها لكل تخصصات الكلية في إكساب الطلاب مهارات مهنة التعليم وأصولها في مستويات البكالوريوس والدراسات العليا.