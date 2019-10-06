مظاهرات العراق.. 5 محتجون يلفظون أنفاسهم بنيران الشرطة

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة العراقية في شرق بغداد، اليوم (الأحد).
ونقلت "رويترز" عن مصادر في الشرطة وأخرى طبية أن الاشتباكات وقعت في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.
والقتلى الجدد أضيفوا إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية.
العراق بغداد الشرطة العراقية
حصيلة القتلى ترتفع إلى أكثر من 100 قتيل
قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة العراقية في شرق بغداد، اليوم (الأحد).
ونقلت "رويترز" عن مصادر في الشرطة وأخرى طبية أن الاشتباكات وقعت في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.
والقتلى الجدد أضيفوا إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية.