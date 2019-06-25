السعودية تحارب على كل الجبهات باليمن.. و"عملية الـ10 دقائق" تبرز قيمة جهودها في مكافحة الإرهاب

أدوار متعددة.. وإسهامات في حفظ الأمن الإقليمي والدولي

تتعدد الأدوار التي تقوم بها السعودية في اليمن، ضمن مهام التحالف العربي لاستعادة الشرعية في هذا البلد، الذي أعادته ميليشيا الحوثي الانقلابية عشرات السنوات إلى الوراء، وحولته إلى ورقة في يد السياسية الإيرانية، ومأوى لتجمع الإرهابيين من كل حدب وصوب، ما أنهك اليمن، وأضعف قواه، وبدد ثرواته، وفاقم الأوضاع المعيشية لشعبه، وعلى قدر التحديات التي تواجه الأمن القومي والإقليمي والدولي في هذا البلد نتيجة تلك المخاطر التي يعج بها، تتعاظم في المقابل الأدوار التي تنهض بها السعودية لإعادة الأمن والسلام إلى ربوع اليمن، والقضاء على الاختلالات الأمنية الناجمة عن وضعه الحالي.

ضربة قاصمة

وتبرهن العملية النوعية الناجحة التي نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية داخل اليمن صباح الأحد الماضي، وأسفرت عن القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي في اليمن، الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، على نحو بارز أن السعودية تحارب في اليمن على كل الجبهات، ولا يقتصر إسهامها في إعادة بناء هذا البلد على الجهد العسكري فحسب، بل يشمل أيضاً جهودًا أخرى في مكافحة الإرهاب، وتشيد بنيته التحتية التي دمرتها الحرب، وتوفير الرعاية الإنسانية لملايين اليمنيين، وتعد السعودية في هذا الصدد - ووفقاً لما أعلنت الأمم المتحدة - أكبر دولة مانحة لليمن، ومن ضمن القطاعات التي تدعمها: الأمن الغذائي والزراعة والصحة والمياه والنظافة والصرف الصحي والتغذية الصحية والمأوى، والتعليم.

ولا يخفى على أي طرف قيمة الإنجاز الذي حققته القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية بالنسبة لليمن والمنطقة والعالم، بالقبض على تلك التي تشكل صف القيادة الأول في تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن؛ فمن شأن ذلك أن يضعف قوة التنظيم، ويوهن تماسك حلقاته على الأقل في المنطقة، ومن المؤكد أن هذه الضربة القاصمة ستنعكس بالسلب على الأنشطة الإرهابية، التي ينخرط فيها التنظيم أو كان في طور الإعداد لها في اليمن.

تحديات الإرهاب

ولا شك أيضاً أن هذه العملية ستسهم في تحسين الحالة الأمنية في المنطقة، بالنظر إلى ما ستحصل عليه الأجهزة الأمنية من معلومات من المعتقلين عن خطط وأنشطة هذا التنظيم الإرهابي، الذي بات يؤرق الكثير من المناطق في العالم بعد انتشاره في كل القارات، وإن استحضار الآثار المترتبة على استهداف تنظيم القاعدة الإرهابي للبارجة الأمريكية "يو إس إس كول" عام 2000 أثناء رسوها في ميناء عدن اليمني، ما أسفر عن مقتل 17 بحار أمريكي؛ كفيل بأن يظهر حجم المخاطر التي يشكلها تنظيم "داعش" في اليمن على الممرات البحرية، خصوصاً في البحر الأحمر الذي تمر فيه 13 في المئة من حجم التجارة العالمية، وتجوبه عشرات السفن التجارية من كل دول العالم يومياً.

ويشير قصر المدة التي استغرقتها العملية النوعية في القبض على قادة "داعش" في اليمن، والتي لم تستمر سوى عشر دقائق فقط من بداية الهجوم وحتى القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات التي كانت بحوزتهم، إلى عدة أمور مهمة؛ منها دقة التنسيق الاستخباري بين السعودية واليمن في جمع المعلومات عن هؤلاء الإرهابيين، والكفاءة العالية للخطة الموضوعة للقبض عليهم، والقدرات الملحوظة للقوات الخاصة، التي تولت تنفيذ عملية القبض على قادة "داعش"، ويشير ذلك في الوقت نفسه إلى أهمية تعاون كل دول العالم في التصدي للإرهاب، وتبادل المعلومات عن التنظيمات الإرهابية؛ لأن التحديات الأمنية لهذه التنظيمات تواجه العالم كله، ونجاح السعودية واليمن في اعتقال تلك المجموعة الخطرة يعزز أمن المنطقة والعالم، ويبرز قيمة الإسهام السعودي في هذا الصدد.