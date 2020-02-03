





43

قال إنه يحب مهنة البحارة وسعى لمزاولتها بين حين وآخر

سعيد العويران لـ"سبق": تأخر حفل الاعتزال فاتجهت لبيع السمك و"الأستاكوزا"

قال الدولي السابق سعيد العويران إنه لازال يثق كثيراً بمن وعده بحفل اعتزال كرة القدم، لكنه في الفترة الأخيرة فكر جدياً الاتجاه للعمل الحر وتحديداً التجارة.

وقال العويران لـ " سبق ": العمل الحر بركة من الله وأنا خضت تجربة بيع السمك، وخاصة نوع " الزبيدي " إلى جانب " الأستاكوزا " وكانت تجربة ناجحة.

وعن مقطع الفيديو الذي انتشر له أخيراً وهو يقوم ببيع السمك بصوت عال من على ظهر السيارة، قال العويران :" أعتقد أن كلامي واضح في المقطع فأنا أحب مهنة البحارة والسمك الناجل والاستاكوزا قريبان للقلب، لذا فإن مهنة بيع السمك تستحق الاهتمام حتى يأتي الله بفرج ويقام حفل الاعتزال".