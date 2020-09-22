"ابن معمر": سنبقى دائمًا جنودًا لهذا الوطن مخلصين لمبادئه وقيمه

ثمّن المنجزات التنموية لخادم الحرمين وولي عهده الأمين

شدد المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر على أهمية المبادئ التي أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - في ترسيخ قيم الوحدة والبناء والتطور مثمنًا في الوقت ذاته المنجزات التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله –.

ووجّه "ابن معمر" التهنئة للقيادة الحكيمة معبرًا عن ذلك بالقول: يشرّفنا بمناسبة هذه الذّكرى الغالية في نفوسنا والمتجدّدة دائمًا بإذن اللّه، أن نرفع أسمى عبارات التّهنئة والتّبريكات لمقامهما الكريمين، ونبارك لهما ولوطننا هذه المنجزات الوطنيّة، مستلهمين من مواقفهما الكريمة، حفظهما اللّه؛ القدوة والعزّة والفخر وليستمد أبناؤنا وأجيالنا المقبلة، منها القوة والإصرار والعزيمة على مواصلة مسيرة البناء والتّطوير والتّقدّم، ونجدد العهد والولاء لهما، أن نبقى دومًا وأبدًا جنودًا لهذا الوطن، مخلصين لقيمه ومبادئه الإنسانيّة.

وقال "ابن معمر" في كلمة له بمناسبة احتفاء البلاد باليوم الوطني التسعين لتأسيسها : حبا المولى، وطننا العزيز المملكة العربيّة السّعوديّة، الّتي نحتفي بيومها الوطنيّ التّسعين، بوحدة راسخة وقيادة للعالم الإسلامي ومكانة عالميّة سياسيًا واقتصاديًا، ما كانت تترسّخ إلا بتوحيد ووحدة سطّرها بتوفيق من المولى، عزّ وجلّ، الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، طيّب اللّه ثراه، ورجاله المخلصون الأبطال، على قيم من الرّحمة والعدل والإخاء والتّسامح والعمل المخلص.

وأضاف "ابن معمر" : ألهمت المبادئ الّتي وضعها وجسّدها الملك المؤسّس، أبناءه الملوك من بعده؛ فساروا على الدّرب نفسه، وواصلوا مسيرة تطوير البلاد، وبناء نهضة وطنيّة؛ عزّزت من دور الإنسان السّعوديّ، ومكانته، بما يزكّي فيه الوعي، ويحقّق لبلاده مجدها وعزتها ورفعتها بين الأمم، وهذا ما حدث خلال العقود والعهود الماضية، وتشهد به الحقب التّاريخيّة الماضية على ما قدّمه ملوك هذه البلاد رحمهم اللّه جميعًا، وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، صاحب السّمو الملكي الأمير محمّد بن سلمان، أيّدهما اللّه بنصره، من منجزات تنمويّة متعدّدة في مختلف مجالات الحياة والّتي انعكست بجلاء على مجتمعنا السّعوديّ النّاهض.