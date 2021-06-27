هنا العظمى 50.. "الأرصاد" تحذّر من أجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع

في الشرقية اعتباراً من يوم غد.. التأثير يمتد والتراوح لا يقل عن 48 درجة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تستمر الأجواء شديدة #الحرارة على المنطقة #الشرقية اعتباراً من يوم غد #الإثنين حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال: "يُتوقع أن تراوح درجات #الحرارة العظمى ما بين ٤٨ و٥٠ °م، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتَي #الرياض و #الحدود_الشمالية".