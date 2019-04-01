استعدوا للأمطار الربيعية.. حالة تقلبات جوية جديدة تبدأ غداً

مصحوبة بتيارات هابطة بعدة مناطق وتستمر لنهاية الأسبوع

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة: إن عدة مناطق على موعد مع حالة تقلبات جديدة تبدأ غداً، موضحة أن التوقعات تشير إلى استمرار حالات الأمطار الرعدية الربيعية المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، على مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأجزاء الشرقية لتلك المناطق.

وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالات ستشمل كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأضافت أن الحالات تبدأ من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

160

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440 03:56 PM

مصحوبة بتيارات هابطة بعدة مناطق وتستمر لنهاية الأسبوع

استعدوا للأمطار الربيعية.. حالة تقلبات جوية جديدة تبدأ غداً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

8 47,503

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة: إن عدة مناطق على موعد مع حالة تقلبات جديدة تبدأ غداً، موضحة أن التوقعات تشير إلى استمرار حالات الأمطار الرعدية الربيعية المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، على مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأجزاء الشرقية لتلك المناطق.

وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالات ستشمل كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأضافت أن الحالات تبدأ من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019