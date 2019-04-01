استعدوا للأمطار الربيعية.. حالة تقلبات جوية جديدة تبدأ غداً

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة: إن عدة مناطق على موعد مع حالة تقلبات جديدة تبدأ غداً، موضحة أن التوقعات تشير إلى استمرار حالات الأمطار الرعدية الربيعية المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، على مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأجزاء الشرقية لتلك المناطق.
وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالات ستشمل كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.
وأضافت أن الحالات تبدأ من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.
مصحوبة بتيارات هابطة بعدة مناطق وتستمر لنهاية الأسبوع
قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة: إن عدة مناطق على موعد مع حالة تقلبات جديدة تبدأ غداً، موضحة أن التوقعات تشير إلى استمرار حالات الأمطار الرعدية الربيعية المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، على مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأجزاء الشرقية لتلك المناطق.
وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالات ستشمل كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.
وأضافت أن الحالات تبدأ من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.