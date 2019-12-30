وزير الثقافة يوجِّه بتمديد استقبال مشاركات الطلاب في مسابقة "ضوء" حتى آخر يناير

لإتاحة الفرصة أمام المبتعثين للمشاركة والاستفادة

وجَّه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، بتمديد فترة استقبال مشاركات مشاريع طلاب صناعة الأفلام في الخارج في مسابقة "ضوء" لدعم الأفلام حتى 31 يناير 2020م؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب السعوديين المبتعثين في الخارج للمشاركة في المسابقة الوطنية، والاستفادة من الرعاية والدعم لإنتاج مشروعات تخرجهم السينمائية.

ويعد مسار "طلاب السينما" المخصص للطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في مجال صناعة الأفلام في الجامعات والمعاهد السينمائية العالمية واحدًا من أربعة مسارات لمسابقة "ضوء" لدعم الأفلام التي تنظمها وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة، وهو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030. والمسابقة أكبر مسابقة لدعم الأفلام السعودية بتمويل يصل إلى 40 مليون ريال.

وتشمل مسارات المسابقة: النصوص المكتملة، ونصوص تحت التطوير، وأفلامًا مكتملة، ومشاريع طلاب صناعة الأفلام.

وستخضع جميع المشاركات خلال فترة التسجيل للتقييم من لجان التحكيم المختصة لاختيار مشاريع الأفلام الفائزة في كل مسار من مسارات المسابقة عبر مراحل متلاحقة من التدقيق والفرز، تنتهي بمرحلة التحكيم، وفيها ستقيم لجنة التحكيم المكونة من الخبراء في المجال أفضل المرشحين لاختيار الفائزين من كل مسار، في حين سيكون يوم 20 فبراير 2020م موعد إعلان الفائزين في كل مسار.

وتهدف وزارة الثقافة من تنظيم مسابقة "ضوء" إلى تطوير صناعة الأفلام في السعودية، وتمكين ودعم المواهب السعودية في المجال السينمائي، بوصفه محركًا ثقافيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا، إلى جانب عرض المحتوى السينمائي السعودي على مختلف المنصات المحلية والعالمية، وتقديم الدعم المادي واللوجستي لصناع الأفلام السعودية المحترفين والطلاب المتخصصين في هذا المجال الحيوي.



